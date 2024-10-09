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«Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон»

«Роскосмос» опубликовал снимок урагана «Милтон» со спутника «Электро-Л»

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Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал снимок урагана «Милтон» со спутника. Фотография размещена в Telegram-канале ведомства.

В госкорпорации назвали ураган «Милтон» самым разрушительным. Его фото сделано при помощи спутника «Электро-Л».

До этого издание Newsweek писало, что ураган «Милтон» в США может усилиться до официально не существующей шестой категории. Более 5,5 млн человек могут покинуть побережье Флориды из-за приближающегося стихийного бедствия.

В среду, 9 октября, До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек, что «Милтон» вызовет мощнейшие разрушения во Флориде, избежать которых невозможно. Он призвал эвакуировать население из зоны бедствия.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана.

Ранее ученые нашли неожиданный фактор, способный ослабить разрушительные ураганы.

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