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Психолог объяснил, как женщине обрести внутреннюю гармонию

Психолог Наумов: женщине важно научиться справляться с выгоранием

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Shark9208888/Shutterstock/FOTODOM

В современном мире любой успешной женщине важно уметь справляться с эмоциональным выгоранием. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал психолог Виталий Наумов. В первую очередь, по его словам, необходимо иметь четкое понимание своих целей, поскольку без него не получится достичь ни того ни другого.

«Я хочу обратить внимание на то, что в каждом векторе важно иметь свою роль. <...> Для современной женщины важны прежде всего три роли. Если вы будете действовать в этих трех ролях и планировать временной промежуток, где вы в одной роли, где вы во второй роли, где вы в третьей, тогда вы будете счастливой», — сказал психолог.

Первая роль подразумевает роль женщины как таковой, а именно заботу о своей красоте и наслаждение своей женственностью, продолжил специалист. Вторая роль — это роль жены, и третья — роль матери. Если женщина не держит в фокусе внимания себя, мужа и детей, ее существование превращается в утомительное ожидание настоящей жизни, заключил Наумов.

Психолог Александр Шахов до этого перечислил обязанности мужчины в семье. По его словам, это обеспечение достойной жизни и безопасности, а также участие в воспитании детей.

Кроме того, мужчина должен заботиться о своей внешности и здоровье. Женщину также радует, когда глава семьи развивает коммуникативные навыки, способен сохранять выдержку в трудных ситуациях, расширяет знания семейной психологии, а также помнит об интересах близких при решении сложных вопросов, отметил специалист.

Ранее психолог перечислила признаки отсутствия личных границ.

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