Волгоградец похитил ребенка начальника и получил 5,5 года колонии

В Волгограде огласили приговор местному жителю, который пять лет назад похитил сына своего начальника и хотел потребовать выкуп. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

Как удалось установить и доказать следствию, 46-летний местный житель устроился на работу к предпринимателю. Мужчине было негде жить, отец четверых детей сжалился над ним и поселил в летней кухне на территории своего дома.

В первый же день своей работы на участке, злоумышленник воспользовался отсутствием родителей и похитил трехлетнего сына своего работодателя. Он сказал мальчику, что ведет его гулять на речку. Вернувшийся домой отец, обнаружил пропажу ребенка и обратился в правоохранительные органы.

Похитителя удалось задержать, он сообщил, что планировал потребовать с семьи выкуп. В отношении работника было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в похищении малолетнего, ему назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее трое жителей Приморья похитили и два года держали в плену семью.