Площадь пожара на рынке в подмосковном Ногинске значительно увеличилась

Площадь пожара в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Подмосковье огнеборцы <…> тушат пожар на 3000 «квадратах», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что территория рынка, который расположен на улице Декабристов, 2 «горит по всей площади». На месте работают 81 сотрудник МЧС и 26 машин.

В администрации округа рассказали РИА Новости, что локализация пожара на рынке в прогнозируется ближе к полуночи. Дым окутал все торговые площади. Быстрому распространению огня способствует значительный объем горящих искусственных материалов. Из очага возгорания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

По предварительным данным при пожаре никто не пострадал. До этого стало известно, что в Ногинске силы соседних муниципальных образований привлекаются к тушению пожара.

Ранее в Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.