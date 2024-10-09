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Стала известна личность мужчины, пытавшегося взорвать здание УМВД в Смоленске

Baza: теракт в здании УМВД в Смоленске пытался устроить житель Тверской области

Теракт в здании УМВД в Смоленске пытался устроить житель Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Им оказался 30-летний Дмитрий Д. из Тверской области. Мужчина подъехал к управлению на своем автомобиле, а потом попытался пронести взрывное устройство в здание под видом папки с документами», — сообщает канал.

До этого спецслужбы Смоленска оцепили центральную часть города из-за припаркованного у здания местного МВД автомобиля.

В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Смоленской области ранее сообщили, что в Смоленске предотвратили попытку теракта в здании регионального управления министерства внутренних дел. Отмечалось, что молодой мужчина пытался пронести на территорию УМВД самодельное устройство под видом папки с документами.

Ранее в Волгограде двоих мужчин задержали за нападение на сотрудников МВД.

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