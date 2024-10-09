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В МВД рассказали о состоянии полицейских после попытки теракта в Смоленске

МВД: жизни пострадавших при предотвращении теракта в здании УМВД вне опасности

Жизни полицейских, пострадавших при предотвращении попытки теракта в здании управления МВД по Смоленской области, ничего не угрожает, они госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что дежурные полицейские в соответствии со служебными инструкциями обезвредили злоумышленника.

«В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает», — отметили там.

В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Смоленской области ранее сообщили, что в Смоленске предотвратили попытку теракта в здании регионального управления министерства внутренних дел. Отмечалось, что 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. Видеокадрами с места событий поделился Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

Ранее в Волгограде двоих мужчин задержали за нападение на сотрудников МВД.

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