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В ЦРУ массово сообщают о случаях сексуального насилия

CNN: ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на сексуальное насилие

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J. Scott Applewhite/AP

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами сотрудниц на домогательства и сексуальное насилие. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников агентства.

«Поток женщин-информаторов устремился на Капитолийский холм, чтобы дать показания перед надзорными комитетами конгресса об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах в ЦРУ», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, из-за наплыва жалоб в разведывательном ведомстве провели внутреннее расследование, чтобы вывести определение масштабов проблемы.

В результате порядка 28% респондентов заявили, что минимум однажды сталкивались со случаями «сексуально враждебной рабочей среды».

В свою очередь 9% опрошенных отметили, что это произошло за последний год, тогда как еще 7% заявили о случаях «нежелательных половых связей или домогательств» на службе.

CNN заключил, что полностью доверять полученным результатам опроса не стоит, поскольку он был добровольным и лишь 25% сотрудников приняли в нем участие.

О сексуальных домогательствах в отношении женщин сообщают не только в ЦРУ. В апреле Жерар Депардье был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Более того, в разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, однако сам Депардье отрицал все обвинения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее неизвестный набросился на женщину в туалете супермаркета и изнасиловал.

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