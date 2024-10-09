В МЧС прокомментировали пожар в Ногинске

При пожаре на центральном рынке Ногинска о пострадавших не сообщалось. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В подмосковном Ногинске сотрудники МЧС России тушат рынок. Предварительно, пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется», — пишет пресс-служба министерства.

До этого стало известно, что в Ногинске силы соседних муниципальных образований привлекаются к тушению пожара.

На помощь местным пожарным прибывают расчеты из соседних городов Московской области. Уточняется, что загорелся центральный рынок на улице Декабристов, пожару присвоена вторая категория сложности.

Также 9 октября сообщалось о пожаре, который охватил крышу одноэтажного производственного здания в городе Березовском Кемеровской области. По данным МЧС, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров. В тушении возгорания участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о происшествии в Удмуртии, где игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.