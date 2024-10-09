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Россиянин избил жену, потому что она отказалась искать его штаны

Житель Тюменской области избил жену из-за брюк и стал фигурантом уголовного дела

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Shutterstock

В Тюменской области будут судить мужчину, который жестоко избил жену, отказавшуюся найти его брюки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в селе Уват, 30-летний мужчина распивал спиртные напитки у себя дома и попросил супругу найти его брюки. Женщина отказала мужу, в ответ тот набросился на нее с кулаками, повалил на пол и принялся пинать.

Россиянка сумела отбиться от домашнего тирана, спряталась у соседки и обратилась в полицию. Агрессора удалось задержать, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы отбиться от нетрезвой женщины. Наряд полиции вызвали из-за конфликта соседей. Правоохранители приехали на место и обнаружили неадекватную и агрессивную женщину, читинка достала штыковую лопату и бросилась с нею на одного из полицейских.

Ранее мужчина избил супругу после ее просьбы показать ребенка врачу.

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