Пожар на центральном рынке в подмосковном Ногинске попал на видео

В городе Ногинске Московской области загорелся центральный рынок на улице Декабристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Произошло возгорание на центральном рынке в Ногинске, горит левое крыло», — рассказали журналистам.

В настоящее время уточняется информация о причинах пожара и возможных пострадавших.

Кадрами дыма от возгорания поделился Telegram-канал «Типичный Ногинск».

Также 9 октября сообщалось о пожаре, который охватил крышу одноэтажного производственного здания в городе Березовском Кемеровской области. По данным МЧС, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров. В тушении возгорания участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

8 октября в Самаре произошел пожар в концертном зале, пламя охватило чердачное помещение и второй этаж зала, распространившись на площади 50 кв. метров. К тушению огня привлекались 67 специалистов и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось о происшествии в Удмуртии, где игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.