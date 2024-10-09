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Синоптик: разрушительный ураган «Милтон» пропашет всю Флориду

Синоптик Шувалов: ураган Милтон станет самым разрушительным в истории

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Ramon Espinosa/AP

Приближающийся к США ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений. Последствия будут очень серьезными, он просто «пропашет» всю Флориду с запада на восток, рассказал 360.ru синоптик Александр Шувалов.

Всего принято пять параметров опасности тропических ураганов, однако «Милтон», приближающийся к Штатам, превышает каждый из них. Возможно, что из-за него будет принят новый, шестой уровень опасности.

Скорость ветра составит 70 км/ч – такого при тропических ураганах раньше ни разу не наблюдали, подчеркнул Шувалов. Последствия такой стихии будут жестокими, в связи с чем уже началась эвакуация местных жителей.

«Ситуация далеко не рядовая. Этот ураган просто пропашет Флориду с запада на восток, по центральной части, затрагивая многострадальный город Тампа», — заключил синоптик.

Напомним, в минувшее воскресенье Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм «Милтон» и начал двигаться на север и северо-восток. Власти США призвали свыше 5,5 млн человек эвакуироваться с западного побережья Флориды. Подчеркивается, что людей хотят спасти от смертоносного штормового нагона, а не от разрушительных ветров шторма.

Ранее сообщалось, что в США массово скупают бензин из-за урагана «Милтон».

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