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Российских родителей квадроберов предупредили о штрафах за укусы людей

Юрист Селезнева: если квадробер укусит человека, с его родителей взыщут штраф

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Максим Богодвид/РИА Новости

Родителей детей-квадроберов предупредили об ответственности за укусы людей – по КоАП это рассматривается как административное правонарушение и предполагает взыскание штрафа. Об этом доцент кафедры Российского университета адвокатуры и нотариата им. Мирзоева, почетный адвокат России Елизавета Селезнева заявила в пресс-центре НСН.

Штраф взыщут за легкое нарушение – обычный укус, но если речь идет о чем-то более серьезном – к примеру, откушенном ухе или носе, то тяжесть наказания будет соответственной, нарушителю грозит уголовная ответственность, отметила юрист.

«Однозначно, родитель понесет за это ответственность», — подчеркнула Селезнева.

Напомним, на российских маркетплейсах появились привязочные цепи и специальный корм для квадроберов. А в Подмосковье на днях мать привела в ветклинику дочь-квадробера и потребовала, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Помимо этого, посетительница хотела чипировать девочку. После отказа женщина стала возмущаться.

Ранее Песков рассказал, знает ли Путин о квадроберах.

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