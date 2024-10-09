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Учитель потерял все свои сбережения из-за хакера, купившего его личность в даркнете

Daily Mail: мошенник купил в даркнете личность учителя из Англии и лишил его сбережений

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Учитель из Англии потерял все свои сбережения из-за мошенника, купившего его личность в даркнете, пишет Daily Mail.

Учитель естественных наук Мэтью Шоу из Глостершира стал жертвой мошенничества, в результате которого он лишился своих сбережений в размере £3500. Инцидент произошел во время его отпуска с супругой, когда на его телефон начали приходить уведомления о банковских транзакциях.

«Сначала я думал, что это ошибка, но вскоре осознал, что с моим счетом что-то не так», — рассказал мужчина.

В результате расследования выяснилось, что хакер из Румынии, используя украденные данные Шоу, купленные в даркнете, открыл банковский счет на его имя и использовал средства британца для оплаты проживания в роскошном отеле.

Вскоре открылся еще один неприятный факт: хакер получил доступ к электронной почте Мэтью. После инцидента ему пришлось в течение года восстанавливать свои учетные записи и открывать новые банковские счета.

«Это был крайне трудный опыт», — отметил он.

Мэтью надеется, что его опыт поможет другим избежать подобных ситуаций.

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