Одной из причин блокировки Discord назвали педофилию

На платформе Discord можно найти много противоправного контента, поэтому к нему и были претензии, заявила в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина.

«Discord сливает личные переписки, дети становятся добычей для педофилов и маньяков, а с помощью мессенджеров совершаются хакерские атаки на критическую инфраструктуру России», — написала она.

Бутина отметила, что все это – рутинная деятельность на Discord.

«Вряд ли найдется человек, который скажет, что ему все равно. Вот и государству не все равно, ведь оно и создано, чтобы защитить граждан», — добавила она.

Бутина подчеркнула, что Роскомнадзор многократно просил Discord удалить противоправный контент, но тщетно.

«Что ж — не хотят по-хорошему, пора принимать меры. Нужен аналог? Да. Свой, отечественный. И давно пора. Вопрос один — а чего так долго ждали», — заключила она.

Напомним, ранее в России ограничили доступ к мессенджеру Discord.