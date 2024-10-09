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Бывшая прихожанка секты «Новый завет» рассказала, как людьми манипулировали на проповедях

В Перми экс-прихожанка рассказала, что в секте «Новый завет» искажали Евангелие

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Depositphotos

Жители Перми поделились подробностями о том, как их заманивали в секту «Новый завет» на проповедях. Слова очевидцев приводят «Страсти».

По словам одной из местных жительниц, «проповедники» раздавали людям продукты за посещение их мероприятий.

«Новеньких вызывают на сцену и заманивают к себе, давая продукты – масло растительное, сахар, гречку», – поделилась женщина.

Говоря о религиозной составляющей мероприятий, россиянка заявила, что икон там не было. Помимо этого, Евангелие представители секты искажали, в том числе и тот, кто в день посещения стоял на сцене.

«Он говорил, что исцеляет нас, потом все запричитали и пошел шепот по залу. У меня чуть уши в трубочку не свернулись, так мозги промывают людям», – рассказала она.

При этом, как сообщил другой прихожанин, представители секты не спешили отвечать на неудобные вопросы. Некоторые интересовались тем, почему у лидеров организации много материальных благ. В ответ такую внимательность к чужому благосостоянию называли грехом и пугали тем, что за этим последует «неминуемое наказание свыше».

«Новый завет» позиционирует себя как церковь, но многие причисляют ее к сектам. В Перми она действует с девяностых годов.

Ранее в Мордовии арестовали главу региональной ячейки секты.

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