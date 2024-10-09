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На Ставрополье пожилой учитель погладил школьницу по ягодицам

На Ставрополье пожилой учитель потрогал ученицу за ягодицы

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Телеграм-канал «ЧП Ставрополь»

В Ставропольском крае педагог одной из школ домогался несовершеннолетней. Видео, на котором, предположительно, зафиксировано противоправное действие в отношении ребенка, опубликовал Telegram-канал «ЧП Ставрополь».

Его автор утверждает, что запись была сделана в школе №1 им. П.И. Николаенко в селе Степное. На кадрах мужчина держится к ученице очень близко. Сначала девочка что-то говорит учителю на ухо, полуобнимая его за спину. Затем мужчина кладет руку на талию ученицы, постепенно опуская ее на ягодицы. Затем педагог убирает руку и спокойно отходит в сторону.

Директор образовательного учреждения в беседе с изданием Stavropol.Media заявила, что учитель, попавший на кадры, уволился. Правоохранительные органы проводят по факту случившегося проверку. Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что педагог проработал в школе много лет и ранее в подобном замечен не был.

Ранее в Тюменской области осудили учителя, пристававшего к подростку в школе.

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