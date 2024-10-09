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Ударившую ножом супруга россиянку отправили в колонию

Петербурженке, ударившей мужа ножом во время ссоры, дали год колонии

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В Санкт-Петербурге суд признал виновной местную жительницу в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруга. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, в ночь со второго на третье марта жительница Красносельского района поссорилась с мужем, после чего сначала толкнула его так, что он упал, а затем ударила его ножом в правый бок.

Во время заседания женщина призналась, что поводом к конфликту послужило употребление супругом спиртного. Как пояснила обвиняемая, в тот день муж вернулся домой пьяным и принес с собой выпивку. Проспав некоторое время в комнате мужчина пришел на кухню и, по словам петербурженки, начал оскорблять ее и близких. Она просила партнера уйти, но тот продолжил, что вызвало агрессию с ее стороны. Она толкнула мужа, а затем ударила его ножом.

Она предлагала вызвать ему скорую помощь и просила дать ей для этого телефон (собственный у нее отсутствовал), но потерпевший отказался и ушел из дома. Медики оценили полученную мужчиной травму как тяжкий вред здоровью. Когда к женщине пришли полицейские, она сразу во всем призналась.

«Судом было установлено, что <...> является гражданкой РФ, ранее не судима, на учетах не состоит, принесла в ходе судебного разбирательства свои извинения потерпевшему, который их принял, регистрации на территории РФ не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщину приговорили к одному году колонии общего режима.

Ранее россиянка пожаловалась на преследующего ее несколько лет сталкера и бездействие полиции.

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