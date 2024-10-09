Сотрудника Центра «Э» в Челябинске за получение взятки задержали со стрельбой

В Челябинске пойманного на получении взятки сотрудника Центра «Э» задержали со стрельбой. Об этом сообщает 74.ru.

По информации издания, инцидент произошел 8 октября на улице Братьев Кашириных. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию сотрудника Центра «Э», которого «вели» до передачи взятки. После завершения сделки подозреваемый увидел сотрудников ФСБ и попытался скрыться — началась погоня со стрельбой. В результате его задержали. Свидетелями произошедшего стали десятки горожан.

Предварительно, правоохранителя подозревают в получении взятки размером в несколько миллионов рублей. За них сотрудник Центра «Э» обещал «решить вопрос» по уголовному делу. Теперь расследование идет уже в отношении самого стража порядка.

Ранее фигурант дела главного кадровика Минобороны заявил, что не давал генералу взятки.