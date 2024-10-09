Фон дер Ляйен потребовала от Венгрии доппроверок для россиян при выдаче виз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном высказала возмущение из-за того, что венгерское правительство приглашает россиян в ЕС без дополнительных проверок безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта новая схема Венгрии создает риски не только для Венгрии, но и для всех стран-членов», — отметила Фон дер Ляйен.

В июле официальный вестник венгерского правительства опубликовал перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу. Кроме России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) пока не получила письменный ответ от Венгрии на запрос о выдаче гражданам России и Белоруссии рабочих виз по упрощенной схеме. По словам представителя пресс-службы ЕК, от России якобы «исходит угроза безопасности».

Ранее в МИД Венгрии ответили на критику выдачи льготных виз российским гражданам.