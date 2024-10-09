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Стали известны подробности о действовавшем в Брянской области режиме ЧС

Администрация Карачаевского района Брянской области: режим ЧС действовал до 9:00

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенный в Карачевском районе Брянской области, действовал до 9:00 (совпадает с мск). Об этом сообщается на странице администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

«9 октября 2024 года на территории Карачаевского района был введен режим ЧС до 9:00 утра», — говорится в заявлении.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, режим ЧС муниципального характера объявили в связи с детонацией в Карачевском районе Брянской области взрывоопасных предметов. При этом другие подробности в ведомстве не уточнили.

Утром 9 октября министерство обороны РФ заявило, что ночью в регионах страны ликвидировали 47 украинских беспилотников. Большую часть из них — 24 — сбили в воздушном пространстве Брянской области.

Еще 13 летательных аппаратов перехватили над акваторией Азовского моря. В Белгородской области, в свою очередь, нейтрализовали пять дронов. По два беспилотника уничтожили в Ростовской и Курской областях, и один — в Краснодарском крае.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал искать средства огневого поражения беспилотников.

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