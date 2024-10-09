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Волонтера «Немцова моста» приговорили к 12 годам в день рождения Немцова

Суд приговорил Мищенко к 12 годам колонии за вступление в «Легион Свобода России»

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Depositphotos

Суд в Москве приговорил 50-летнего жителя города Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. 9 октября, в день объявления приговора, политику Борису Немцову исполнилось бы 65 лет.

В заявлении отмечается, что в мае 2023 года мужчина стал участником украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). При этом гражданин находился в Московской области и после вступления в организацию начал совершать действия, целью которых был подрыв безопасности РФ.

«Мищенко <...> предлагал участникам указанной террористической организации пользоваться принадлежащими ему земельными участками на территории Московской и Смоленской областей, а также отправлял им фото- и видеоматериалы стратегических объектов», — уточнили в прокуратуре.

Там добавили, что в результате мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

После рассмотрения материалов суд постановил лишить гражданина свободы. Первые три года он будет находиться в тюрьме, а оставшиеся девять лет — в исправительной колонии строгого режима.

Из публикации следует, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Воронежской области осудили подростка, размещавшего муляжи бомб в поездах.

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