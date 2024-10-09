Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оренбуржец бросил оппонента через себя во время конфликта в баре и стал фигурантом дела

В Оренбурге юноше грозит восемь лет за бросок оппонента через себя в баре

В Оренбурге юноша бросил оппонента через себя во время конфликта в баре и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города. Между 18-летним юношей и 37-летним мужчиной произошел конфликт — его причины не уточняются. В ходе потасовки молодой человек бросил оппонента через себя и тот упал лицом вниз, получив тяжелые травмы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигурант в данный момент находится под подпиской о невыезде.

До этого жительницу Псковской области, которая отбивалась от полицейских ножом, топором и вилами, собрались судить. Стражи порядка собирались проверить информацию, согласно которой малолетний ребенок женщины проживал в ненадлежащих условиях.

Ранее россиянин оттаскал за волосы и избил бывшую сожительницу на ее рабочем месте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами