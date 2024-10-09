Оренбуржец бросил оппонента через себя во время конфликта в баре и стал фигурантом дела

В Оренбурге юноша бросил оппонента через себя во время конфликта в баре и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города. Между 18-летним юношей и 37-летним мужчиной произошел конфликт — его причины не уточняются. В ходе потасовки молодой человек бросил оппонента через себя и тот упал лицом вниз, получив тяжелые травмы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигурант в данный момент находится под подпиской о невыезде.

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