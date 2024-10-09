Политолог заявил о востребованности СНГ

Несмотря на постоянные попытки определенной части экспертного сообщества представить СНГ в виде некоего интеграционного симулякра, год за годом содружество демонстрирует свою сохраняющуюся востребованность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

Политолог отметил, что это площадка продолжает давать возможность государствам-членам СНГ развивать инфраструктурные и экономические проекты вроде газовых веток из России в Узбекистан через Казахстан.

«Продолжается проработка новых торговых маршрутов с участием стран СНГ и Ближнего Востока, что тоже будет позитивно влиять на экономику стран содружества.

Эффективность площадки в контексте развития торгово-экономических отношений подтверждается и конкретными цифрами: в 2023 году товарооборот между странами вырос на 5,8 %, а в первом квартале 2024 года его рост равен уже 6,5 %», — отметил Алексей Малинин.

Он подчеркнул, что одной экономикой важность СНГ не ограничивается: продолжается диалог в сфере противодействия экстремизму, что является актуальной темой для многих стран объединения.

«Большое внимание уделяется и внешнеполитическим вопросам, ведь именно вчера, в период проведения саммита СНГ, было объявлено о готовности Армении и Азербайджана подписать мирное соглашение, потому что Россия играет значимую роль в вопросе дипломатического урегулирования конфликта между данными странами», — сказал эксперт.

При этом в рамках СНГ Россия последовательно демонстрирует приверженность принципам взаимоуважения, развития равноправного, прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества со своими партнерами, добавил Малинин.

«Подобный подход вкупе с отсутствием стремления стать доминирующей силой, неким гегемоном в содружестве, как это устроено в НАТО с явным лидерством США, тоже является привлекательным фактором для стран-членов СНГ», — заключил политолог.

8 сентября в Кремле под председательством президента России Владимира Путина прошло заседание Совета глав государств — участников СНГ. Участники встречи обсудили региональные и международные проблемы. По итогам саммита подписан пакет документов, среди них — обращение к народам стран содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы.