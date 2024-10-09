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В Дагестане прокуратура заинтересовалась неправильным содержанием львов в приюте

Mash: в Дагестане возбудили три дела из-за неправильного содержания львов

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Shutterstock

Прокуратура Дагестана обратила внимание на зооволонтера, которая содержала диких зверей в плохих условиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В отношении россиянки возбудили три административных дела по статьям, связанным с содержанием животных, работой зоопарка без лицензии и ненадлежащим использованием земли.

По словам зоозащитников, в этот приют привезли львенка, которого должны были изъять у человека, не заботившегося о животном. Выяснилось, что в организации хищников держат в тесных клетках и не дают им необходимое количество корма.

Как рассказала сама владелица приюта, львенка к ней не привозили. В ее приюте много животных «с тяжелой судьбой», в том числе и львов, но именно этого животного ей не привозили. При этом на вопрос о том, что приют закрыли год назад, женщина ответила, что речь идет о ликвидации его как добровольческой организации. Сейчас она работает как индивидуальный предприниматель.

Ранее лев напал на смотрителя зоопарка во время кормления на глазах у посетителей.

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