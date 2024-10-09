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На ВДНХ пройдут лекции к Всемирному дню психического здоровья

Москвичам расскажут о правильном воспитании детей

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Shutterstock

На ВДНХ пройдут тематические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Гости смогут узнать, как воспитать уверенного в себе ребенка, минимизировать вовлечение в гаджеты и с помощью сказок решать проблемы в поведении.

Так, 13 октября детский психолог, арт-терапевт Ирина Аксенова и детский психолог, автор сказок для детей и взрослых, эмоционально-образный терапевт Надежда Локтева проведут лекцию «Родительские установки: как они мешают успешности детей». Гости узнают, как малыши получают установки с помощью слов, жестов и поступков и как заменить уже сложившиеся негативные убеждения на полезные и поддерживающие.

Также Аксенова и Локтева 22 октября прочитают лекцию «Дети плюс гаджеты. Что делать, если ребенок ничего не хочет и сидит в телефоне». Ее посетители узнают, как гаджеты влияют на развитие ребенка, как установить разумные границы для их использования, что поможет отвлечь детей от экрана и увлечь их реальным миром.

Кроме того, детские психологи Ирина Аксенова и Наталья Пильникова 10 ноября проведут для москвичей лекцию «Половое воспитание. Как и когда говорить с детьми о важном». Они расскажут о возрастных особенностях полового воспитания, которые важно учитывать с самого раннего возраста, а также о том, как научить ребенка здоровому восприятию себя и других.

Пильникова и семейный психолог, директор Института психологии Sargi, член московского отделения Федерации Елена Кузнецова 24 ноября прочитают лекцию «Как воспитать уверенного в себе ребенка. Секреты успешного родительства». Они расскажут о том, на чем основана уверенность, как она формируется, как укрепить самооценку ребенка и при этом не перехвалить его.

Для родителей с детьми в возрасте от двух до 12 лет Локтева и Аксенова проведут 10 декабря лекцию «Чем полезны сказки для родителей. Как через сказку корректировать проблемы в поведении. Как создать личную терапевтическую сказку для своего ребенка». Гости узнают о том, как сказки помогают в воспитании детей, в том числе спасают от капризов, тревоги, непослушания.

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