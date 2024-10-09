В России стартует первый образовательный курс для журналистов на китайском языке

В России стартует образовательный курс для журналистов на китайском языке – его запускает международный образовательный проект телеканала RT на сайте RT Academy. С учащимися будут делиться опытом маститые корреспонденты, ведущие, продюсеры и другие специалисты медиасферы, а пройти обучение можно бесплатно.

Программа курса включает в себя разные темы, в том числе навыки работы в прямом эфире, распознавания фейков, межкультурная коммуникация, съемки и постпродакшн, а также управление соцсетями в китайском сегменте интернета. Кроме того, учащиеся освоят навык создания новостей, научатся держаться в кадре, брать интервью, наращивать аудиторию в соцсетях благодаря качественному контенту.

Разработан курс был с привлечением специалистов из Китая, поэтому учащиеся смогут в том числе изучить особенности работы на китайских площадках. Слушателями могут стать как профессионалы сферы журналистики, так и начинающие специалисты, блогеры и студенты со знанием китайского языка.

Ранее на базе RT Academy прошел курс для журналистов из стран – членов АСЕАН, его закончили порядка 300 человек. Всего с момента открытия школы для начинающих журналистов и блогеров новые знания в ней получил более двух тысяч человек из 20 стран.

Стартует курс 5 ноября, подать заявку можно на сайте RT Academy.

Ранее в России предложили создать отдельный вуз для подготовки военных журналистов.