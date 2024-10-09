Стало известно об очередном осквернении советского памятника в Эстонии

Департамент охраны памятников старины Эстонии разрешил закрыть часть монумента защитникам острова Сааремаа с надписью, которая была посвящена советским воинам-освободителям. Об этом сообщил портал гостелерадио Эстонии ERR.

Как сообщает источник, местные власти считают, что обелиск с таким текстом «символизирует пропаганду». Скрыть надпись, как утверждается, планируется до конца текущего года.

Памятник, о котором идет речь, представляет собой 21-метровый обелиск, выполненный в форме меча. Объект расположен в поселке Техумарди на территории бывшего кладбища. Там лежали красноармейцы из состава 249-й Эстонской стрелковой пехотной дивизии, которые принимали участие в освобождении Сааремаа от немецко-фашистских захватчиков.

Власти Эстонии, несмотря на протесты российского МИД, приняли решение переместить останки советских воинов и демонтировать плиты с именами 190 солдат. По информации ERR, на этом месте теперь разбит газон. В июле текущего года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту осквернения могил воинов Красной армии в Эстонии.

До этого временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии являются актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.