Эпидемиолог ответил, угрожает ли лихорадка Марбург россиянам

Лихорадка Марбург, вспышка которой произошла в африканском городе Руанд, не угрожает россиянам. Об этом RuNews24 рассказал эпидемиолог Игорь Матвеев.

По его словам, ученые уже изучили этот вирус в 1970-е годы.

«Это заболевание представляет серьезную опасность, однако мы знакомы с ним уже давно. Мы уже сталкивались с коронавирусом и даже оспой обезьян. В первом случае мы справились неплохо с заболеваемостью, а во втором — вирус не смог распространиться в стране. Нет причин для беспокойства», — сказал Матвеев.

Он отметил, что угроза может возникнуть только в случае искусственного распространения вируса среди населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова до этого не исключила возможности завоза на территорию вируса Марбург, однако, заверила, что его распространение в России точно не случится.

В Роспотребнадзоре сообщали, что вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле ведомства. По его данным, специалисты проводят непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

Ранее вирусолог оценил необходимость массовой вакцинации россиян от вируса Марбург.