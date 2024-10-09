Жители московской высотки жалуются на массовую остановку лифтов

В московском ЖК «Загорье» массово выходят из строя лифты в многоэтажках. Жильцы жалуются, что в рабочем состоянии находятся только некоторые из них, из-за чего появились огромные очереди. Чтобы подняться на свой этаж, ждать приходится по 30 минут, рассказал 360.ru местный житель.

Никто не сообщает о примерных сроках починки сломанных лифтов, поэтому возникшую ситуацию можно назвать коллапсом, отметил мужчина. По его словам, сейчас работают пять лифтов из восьми в центральной секции дома.

«Но у нас 18 подъездов, 45 лифтового оборудования… Есть подъезды, где из трех лифтов не работают два», — рассказал собеседник издания.

Многие люди поднимаются по лестницам, но речь идет о высотках, поэтому семьи с детьми, тяжелыми сумками или пожилыми родственниками не могут этого сделать. В итоге ждать своего лифта им приходится по полчаса, констатировал очевидец.

В Госдуме до этого сообщали, что в 2025 году Ростехнадзор может остановить до 130 тысяч нуждающихся в ремонте лифтов из-за сильного износа. Причем российские власти изначально рассчитывали заменить порядка 130 тысяч лифтов к 2025 году, однако на реализацию этого не хватит средств, поэтому было принято решение сдвинуть крайний срок до 2030 года.

В Челябинске ранее люди вышли из лифта за секунды до его падения.