Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители московской высотки жалуются на массовую остановку лифтов

360.ru: в высотках московского ЖК массово выходят из строя лифты

close
Shutterstock/BestPhotoPlus

В московском ЖК «Загорье» массово выходят из строя лифты в многоэтажках. Жильцы жалуются, что в рабочем состоянии находятся только некоторые из них, из-за чего появились огромные очереди. Чтобы подняться на свой этаж, ждать приходится по 30 минут, рассказал 360.ru местный житель.

Никто не сообщает о примерных сроках починки сломанных лифтов, поэтому возникшую ситуацию можно назвать коллапсом, отметил мужчина. По его словам, сейчас работают пять лифтов из восьми в центральной секции дома.

«Но у нас 18 подъездов, 45 лифтового оборудования… Есть подъезды, где из трех лифтов не работают два», — рассказал собеседник издания.

Многие люди поднимаются по лестницам, но речь идет о высотках, поэтому семьи с детьми, тяжелыми сумками или пожилыми родственниками не могут этого сделать. В итоге ждать своего лифта им приходится по полчаса, констатировал очевидец.

В Госдуме до этого сообщали, что в 2025 году Ростехнадзор может остановить до 130 тысяч нуждающихся в ремонте лифтов из-за сильного износа. Причем российские власти изначально рассчитывали заменить порядка 130 тысяч лифтов к 2025 году, однако на реализацию этого не хватит средств, поэтому было принято решение сдвинуть крайний срок до 2030 года.

В Челябинске ранее люди вышли из лифта за секунды до его падения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами