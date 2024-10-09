«По-весеннему теплые»: москвичам рассказали о погоде в выходные

Предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Москве будут по-весеннему теплыми, температура воздуха составит +15°C. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом в эти дни в столице ожидаются небольшие кратковременные дожди, уточнила синоптик.

«В выходные мы будем находиться на периферии антициклона, но без осадков не обойдется. Местами будут небольшие кратковременные дожди. Ночью температура в пределах +5…+7°C, днем она практически останется на уровне +14…+15°C, что выше климатической нормы», — сказала Позднякова.

По ее словам, погода будет комфортной для отдыха, несмотря на осадки, однако после этого температура начнет понижаться. Так, к концу следующей недели ночью она составит 0...+5°C, днем — +5...+10°C.

В Гидрометцентре до этого сообщили, что в среду, 9 октября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от +6°C до +8°C, а в ночь на четверг она может опуститься до +3°C. Ветер будет северный и северо-восточный скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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