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На «Рувики» появилась возможность входа с помощью VK ID

Энциклопедия «Рувики» интегрировала VK ID

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Пользователи интернет-энциклопедии «Рувики» теперь могут авторизоваться не только по номеру телефона или QR-коду, но и с помощью VK ID (единый сервис для быстрой регистрации и авторизации на онлайн-площадках VK и партнеров, сообщает пресс-служба интернет-энциклопедии.

Пользователи, имеющие аккаунт на «Рувики», смогут привязать учетную запись VK.

Также если на устройстве уже авторизован вход через VK ID, то данные автоматически подтянутся в «Рувики».

Кроме технической интеграции «Рувики» и VK будут развивать сотрудничество в сфере контента и взаимодействия с волонтерскими организациями.

«Наша цель – сделать «Рувики» максимально удобным и современным сервисом», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Он подчеркнул, что быстрая авторизация поможет снизить порог входа для новых пользователей, улучшит персонализированную выдачу статей и облегчит работу волонтеров интернет-энциклопедии.

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