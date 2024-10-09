На «Рувики» появилась возможность входа с помощью VK ID

Пользователи интернет-энциклопедии «Рувики» теперь могут авторизоваться не только по номеру телефона или QR-коду, но и с помощью VK ID (единый сервис для быстрой регистрации и авторизации на онлайн-площадках VK и партнеров, сообщает пресс-служба интернет-энциклопедии.

Пользователи, имеющие аккаунт на «Рувики», смогут привязать учетную запись VK.

Также если на устройстве уже авторизован вход через VK ID, то данные автоматически подтянутся в «Рувики».

Кроме технической интеграции «Рувики» и VK будут развивать сотрудничество в сфере контента и взаимодействия с волонтерскими организациями.

«Наша цель – сделать «Рувики» максимально удобным и современным сервисом», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Он подчеркнул, что быстрая авторизация поможет снизить порог входа для новых пользователей, улучшит персонализированную выдачу статей и облегчит работу волонтеров интернет-энциклопедии.