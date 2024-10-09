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В Тольятти напавшая на сестер девочка могла сделать это из мести

Mash: напавшая на сестер девочка из Тольятти хотела отомстить матери и отчиму

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Pixabay

В семье девочки, которая напала на сестер с ножом в Тольятти, наблюдались серьезные проблемы в отношениях между родителями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у обоих в паре были дети от первых браков. Подозреваемая и ее родная сестра со стороны матери, другие две девочки – со стороны ее мужчины.

Летом в семье участились конфликты из-за измен россиянина.

«Со слов соседей, он часто спал на лавочке у подъезда и хотел вернуться, так как любил девочек», – сообщается в публикации.

Сама подозреваемая просила маму не прощать мужчину и не возвращаться к нему, но желание ребенка проигнорировали. Школьница подумала, что до нее никому нет дела, поэтому напала с ножом на сестер. Она полагала, что детей отчима в семье любят больше.

«Сейчас следователи изучают телефон подростка: ищут подозрительные чаты и группы. Также общаются с ее подружками», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел накануне, в доме на улице Лизы Чайкиной. По версии следствия, 13-летняя школьница нанесла несколько ударов ножом сестрам, которых позже нашли окровавленными, но спасти не смогли.

Ранее россиянка накинулась с ножом на маленьких дочерей, не обнаружив на месте сигареты.

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