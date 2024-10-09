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Мужчина нашел в земле кристалл стоимостью тысячи долларов

Fox News: австралиец нашел уникальный кристалл, который может стоить тысячи долларов

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crystals_of_australia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Австралии нашел спрятанный в земле кристалл, который может стоить тысячи долларов, пишет Fox News.

Патрик Гундерсен рассказал, что нашел уникальный кристалл, который был спрятан в земле в хребте Харта на Северной территории Австралии. По словам мужчины, вес находки составляет почти два килограмма. Кристалл, представляющий собой элестиальный кварц, имеет беловатый цвет с фиолетовым кончиком, что придаёт ему особую привлекательность.

Элестиальный кварц, обнаруженный Патриком, в основном встречается в Бразилии и на Мадагаскаре, и его находка в Австралии является редкостью. По мнению специалистов, его стоимость может достигать нескольких тысяч долларов, однако Гундерсен решил сохранить кристалл в своей коллекции, отметив, что он не похож ни на что другое, что ему удалось найти ранее.

«Меня всегда завораживали формы и цвета кристаллов», — поделился он.

Ранее в Ботсване нашли один из самых больших драгоценных камней в мире.

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