Мужчина нашел в земле кристалл стоимостью тысячи долларов

Мужчина из Австралии нашел спрятанный в земле кристалл, который может стоить тысячи долларов, пишет Fox News.

Патрик Гундерсен рассказал, что нашел уникальный кристалл, который был спрятан в земле в хребте Харта на Северной территории Австралии. По словам мужчины, вес находки составляет почти два килограмма. Кристалл, представляющий собой элестиальный кварц, имеет беловатый цвет с фиолетовым кончиком, что придаёт ему особую привлекательность.

Элестиальный кварц, обнаруженный Патриком, в основном встречается в Бразилии и на Мадагаскаре, и его находка в Австралии является редкостью. По мнению специалистов, его стоимость может достигать нескольких тысяч долларов, однако Гундерсен решил сохранить кристалл в своей коллекции, отметив, что он не похож ни на что другое, что ему удалось найти ранее.

«Меня всегда завораживали формы и цвета кристаллов», — поделился он.

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