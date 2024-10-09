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Захарова раскрыла, как используется компромат с вечеринок P. Diddy

Захарова: тысячи человек могут находиться «на крючке» после вечеринок P. Diddy

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Многие люди могут быть скомпрометированы после вечеринок, которые организовывал рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Речь идет о тысячах людей, которые находятся на крючке этой разветвленной, организованной преступной группировки», — заявила представитель российского МИД.

Захарова отметила, что количество компромата на участников вечеринок «по-настоящему колоссально». По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, список из тысяч людей, «которые так или иначе зависимы» от собранного на них компромата сформировался «за пару десятилетий».

Среди прочего Захарова рассказала, что собранный на вечеринках рэпера компромат используется для продвижения «комментариев» по международной повестке, в том числе по Украине.

17 сентября стало известно, что P. Diddy арестовали в суде Нью-Йорка после того, как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, в случае, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Ранее жена Джастина Бибера выложила провокационное фото певца на фоне скандала с P. Diddy.

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