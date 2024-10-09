Вирусолог оценил необходимость массовой вакцинации россиян от вируса Марбург

В России пока нет планов проводить массовую вакцинацию населения от вируса Марбург. Такие меры больше необходимы в странах Африки, где происходят основные вспышки заболевания, в РФ же принимают меры для создания санитарного щита, объяснил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Врачи напомнили, что речь идет об эндемичной болезни, характерной для Африки. А вакцина нужна только тем, кто находится в группе риска и контактирует с зараженными. Также, по мнению Викулова, российское здравоохранение может предотвратить распространение вируса благодаря системе «Санитарный щит».

«Если будет выявлен случай, такой пациент будет изолирован в боксированное отделение. Лечение будет производится в самом раннем периоде», — подчеркнул Викулов.

Напомним, ВОЗ до этого заявила, что после подтверждения в Руанде первых случаев заболевания, миру угрожает эпидемия вируса Марбург. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности завоза вируса на территорию РФ, однако заверила, что его распространения в стране точно не будет. Она подчеркнула, что ведомство делает все, чтобы это предотвратить.

Вирусолог ранее оценила вероятность эпидемии из-за вируса Марбург.