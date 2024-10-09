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Российский синоптик высказался об урагане «Милтон»

Синоптик Вильфанд: ураган «Милтон» может стать самым разрушительным в истории

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NASA

Ураган «Милтон», вызванный одноименным циклоном, может стать самым разрушительным в истории. С таким мнением выступил для РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались», — заявил метеоролог.

При этом он отметил, что разрушительность урагана будет оценена после того, как будет измерена скорость его передвижения и масштаб вызванных разрушений. Вильфанд подчеркнул, что ураган вызовет мощнейшие разрушения во Флориде, избежать которых невозможно, однако призвал эвакуировать население из зоны бедствия.

До этого издание Newsweek писало, что ураган «Милтон» в США может усилиться до официально не существующей шестой категории. Более 5,5 млн человек покинули побережье Флориды из-за урагана «Милтон».

Ранее ученые нашли неожиданный фактор, способный ослабить разрушительные ураганы.

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