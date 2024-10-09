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Врачи рассказали, что случится с организмом при отказе от завтраков

Диетолог Королева: отказ от завтрака замедлит метаболизм и приведет к набору веса

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Для организма завтрак – это самый важный прием пищи, который запускает метаболические часы на ближайшие сутки. Если отказаться от завтрака, то это замедлит обмен веществ и приведет к набору лишнего веса, предупредила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН.

Всю ночь, пока человек спит, его организм продолжает работать, и к утру тратит весь запас энергии, который нужно восполнить. Важно поесть в первый час после пробуждения – завтрак запустит процесс метаболизма на сутки вперед.

«Человек, который своевременно не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ. Тем, кто хочет расстаться с лишними килограммами или не набрать вес, важно завтракать в первый час после пробуждения», — подчеркнула врач.

Важно также, что наличие всего двух-трех приемов пищи за день не позволяет сделать рацион достаточно разнообразным – в день должно быть от четырех до шести приемов пищи, считает Королева. На завтрак она порекомендовала есть зерновые каши с сезонными фруктами, ягодами и орехами. Также на завтрак полезен будет зерновой хлеб с авокадо, котлета с овощами, омлет. Если человек совсем никак не успевает позавтракать, то с собой в офис можно захватить пару яиц или бутерброд – зерновой хлеб с семгой и зеленью, заключила диетолог.

Напомним, ученые выяснили, что в долгосрочной перспективе продолжительное ночное голодание и ранний завтрак помогают поддерживать здоровый вес. Такая схема питания в большей степени соответствует естественным циркадным ритмам человека. Прием пищи в начале дня и отказ от еды вечером позволяет лучше сжигать калории и регулировать аппетит, тем самым предотвращая появление лишнего веса.

Ранее ученые перечислили завтраки, повышающие риск развития рака.

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