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Россиянин оттаскал за волосы и избил бывшую сожительницу на ее рабочем месте

Жительницу Якутска держит в страхе бывший сожитель, он избил женщину на работе

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Shutterstock

В Якутске сталкер пять месяцев не оставляет в покое бывшую сожительницу. Об этом женщина рассказала в беседе с изданием SakhaDay.

Как рассказала женщина, она прожила с мужчиной, который теперь преследует ее и ее малолетнюю дочь, более пяти лет. В 2018 году, по словам якутянки, она взяла ипотеку. Партнер по собственной инициативе закрывал часть платежей. По словам женщины, ее партнер временами уходил в затяжные запои, во время которых изменял ей.

«Прощения не просил никогда. Молча дарил подарки, потом упрекал. Конечно, я злилась на него. Тогда он поднимал на меня руку – называл это «воспитательным процессом», мол, я по-другому не понимаю», — рассказала собеседница издания.

Летом 2024 года женщина заявила сожителю, что расстается с ним, он отказался съезжать из квартиры. Тогда женщина с дочерью уехали сами. Агрессор поменял дверные замки и отказался пускать законную владелицу, также угрожал, что сожжет квартиру.

В конце июля бывший сожитель пришел к женщине на работу в салон красоты — там он попытался отобрать подаренный ей дорогой смартфон, схватил потерпевшую за голову, ударил по рукам и ногам, и добился своего.

В начале октября женщина смогла поменять замки в квартиру, но агрессор не оставляет ее. Она написала четыре заявления в полицию и просит защитить ее.

Ранее жительница Кирова пожаловалась на преследующего ее несколько лет сталкера и бездействие полиции.

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