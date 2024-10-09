Пробравшийся на трибуну енот спровоцировал хаос во время матча

В США енот стал причиной переполоха во время матча по американскому футболу, пишет UPI.

Как пишут СМИ, во время матча между командами «Денвер Бронкос» и «Лас-Вегас Рэйдерс» на стадионе произошел неожиданный инцидент, когда енот, выпрыгнув на трибуны, стал центром внимания зрителей.

Животное пробежало через толпу восторженных болельщиков, которые начали фотографировать и тянуться к зверю, вызвав на трибунах хаос. В конечном итоге один из фанатов схватил его голыми руками и положил в мусорное ведро.

Полицейские попытались достать енота из мусорного бака и поместить его в клетку, однако пушистый нарушитель вновь вырвался на свободу и продолжил свои похождения по стадиону.

Представитель «Денвер Бронкос» подтвердил, что енота в итоге удалось выдворить со спортивной арены. Он отметил, что инцидент был успешно разрешен совместно с персоналом стадиона.

Ранее в США приятели спасли енота, подавившегося сыром.