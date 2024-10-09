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В России психологам без диплома хотят запретить вести консультации

Депутат ГД Милонов: срочно нужен закон о запрете работы психологов без диплома

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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо срочно принять закон, который запретит «психологам» без подтвержденного государством образования и соответствующего диплома консультировать людей. Проблема с тем, что сегодня так называемую психологическую помощь оказывают «непонятно кто и непонятно как», стала очень актуальна, объяснил НСН зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Депутат напомнил, что сегодня проходить обучение и получать подтверждение знаний нужно даже для управления автомобилем, а вот для работы психологом таких требований нет.

«Поэтому у нас сфера психологических услуг наводнена просто людьми, которые иногда сами нуждаются в серьезной клинической и психологической помощи», — констатировал парламентарий.

Сегодня в России сформировалось серьезное лобби бездипломных шарлатанов, считает депутат. Он призвал защитить людей, так как им часто действительно нужна помощь, а вмешательство псевдоспециалистов может привести к тяжелым последствиям для их психического здоровья.

Что касается растущей популярности психологов среди россиян, то Милонов обвинил в этом западную культуру и кинематограф. По его мнению, это следствие того, что жители смотрят «глупые фильмы с кушетками у психологов» и при этом даже не думают, что подобное необходимо только при наличии проблем.

До этого завотделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов предупредил, что в России в последнее время участились случаи, когда люди называют себя психологами и пытаются работать в этой профессии, не имея на это прав. Он подчеркнул, что никому не придет в голову лечиться у человека, называющего себя врачом и не имеющего диплома, и призвал распространить это правило и на психологов.

Ранее Лабковский рассказал, как выбрать психолога и может ли психотерапия нанести вред.

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