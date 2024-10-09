Россияне осенью стали чаще проводить время дома

Почти половина россиян (43%) предпочитают осенью больше времени проводить дома, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Также 38% респондентов отметили, что дождливая и холодная погода осенью не влияет на их досуг, 9% начинают заниматься активностями в помещениях, 6% занимаются творчеством, а 4% чаще ходят в гости к друзьям и родственникам.

Самым популярным занятием у респондентов (25%) осенью стал просмотр фильмов и сериалов. Также 18% читают книги, 20% гуляют на свежем воздухе, 6% посещают галереи и выставки, 5% проводят больше времени с семьей.

Среди тех, кто осень уделяет больше времени своим хобби, 28% экспериментируют в кулинарии, 23% занимаются фотографией, 22% — рукоделием, 16% создают украшения для дома, а 5% рисуют.

Также в ходе опроса удалось выяснить, что 32% респондентов осенью чувствуют снижение активности, на 38% опрошенных погода никак не влияет, а 13% заявили об увеличении продуктивности.

Что касается работы, 71% респондентов продолжают посещать работу в обычном режиме, 17% отметили, что чаще придумывают причины остаться дома, 4% переходят на «удаленку», а 8% заявили, что осенью чаще болеют.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 сентября по 3 октября 2024 года. Всего в нем приняли участие 165 956 интернет-пользователей.