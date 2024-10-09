Россиянина задержали за передачу спецслужбам Украины данных об инфраструктуре РФ

Полицейские задержали в Набережных Челнах мужчину, которого подозревают в работе на спецслужбы Украины. Об этом пишет «Татар-информ».

По данным издания, безработный местный житель рассчитывал получить вознаграждение за то, что отправлял своему куратору сведения об объектах критической инфраструктуры. Однако прежде чем мужчине перевели деньги, его задержали.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела.

Также 9 октября сообщалось о вынесении приговора двум 19-летним жителям ДНР, которые «сливали» своему украинскому куратору информацию о местоположении российской военной техники, задействованной для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Молодые люди получили 13,5 и 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, им назначили ограничение свободы сроком в один год.

Ранее стало известно о задержании на российско-эстонской границе украинской диверсантки.