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Россиянина задержали за передачу спецслужбам Украины данных об инфраструктуре РФ

Жителя Набережных Челнов задержали по подозрению в работе на спецслужбы Украины

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Полицейские задержали в Набережных Челнах мужчину, которого подозревают в работе на спецслужбы Украины. Об этом пишет «Татар-информ».

По данным издания, безработный местный житель рассчитывал получить вознаграждение за то, что отправлял своему куратору сведения об объектах критической инфраструктуры. Однако прежде чем мужчине перевели деньги, его задержали.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела.

Также 9 октября сообщалось о вынесении приговора двум 19-летним жителям ДНР, которые «сливали» своему украинскому куратору информацию о местоположении российской военной техники, задействованной для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Молодые люди получили 13,5 и 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, им назначили ограничение свободы сроком в один год.

Ранее стало известно о задержании на российско-эстонской границе украинской диверсантки.

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