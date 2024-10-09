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Пара обманула десяток людей, пообещав им вернуть молодость с помощью машины времени

OC: в Индии пара обещала вернуть людям молодость с помощью машины времени

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Depositphotos

Полиция в Индии разыскивает пару, которая обманула десяток людей, пообещав им вернуть молодость с помощью машины времени, пишет Oddity Central.

Индийские полицейские объявили в розыск Раджива и Рашми Дубей, обвиняемых в мошенничестве на сумму $4,1 млн. По данным следствия, супруги управляли терапевтическим центром, где утверждали, что могут остановить старение и даже вернуть молодость с помощью так называемой «израильской машины времени» и кислородной терапии.

Мошенники вводили в заблуждение пожилых людей, утверждая, что они быстро стареют из-за загрязненного воздуха, и предлагали им платные пакеты услуг. В качестве дополнительного стимула они предложили бесплатные тем клиентам, которые приводили новых пациентов в клинику.

По словам пострадавших, пара обещала им видимые результаты и даже восстановление поврежденных внутренних органов за считанные месяцы, что, по их словам, стало возможным благодаря чудодейственной технологии из-за границы.

На данный момент офицеры ведут розыск пары, но Раджив и Рашми уже могли покинуть Индию, считают в полиции.

Ранее в США арестовали китайцев, сдававших в Apple фейковые iPhone из Китая.

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