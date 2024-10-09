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На Украине решили переименовать два города

Депутат Рады Железняк: на юге Украины переименовали два города

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РИА «Новости»

Верховная рада Украины решила переименовать два города на юге страны. Об этом в своем Telegram-канале написал член парламента Ярослав Железняк.

«Набрали поддержку, то есть принято: переименование города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области <...>, переименование города Южное Одесского района Одесской области», — говорится в заявлении.

По словам депутата, теперь первый населенный пункт будет называться Пивденноукраинском. Второму населенному пункту, в свою очередь, присвоили наименование Пивденное.

Оба новых названия происходят от украинского слова «південь». На русский язык оно переводится как «юг».

30 сентября агентство ТАСС со ссылкой на проекты постановлений, зарегистрированные в Верховной раде Украины, сообщило о намерении местных властей переименовать сразу пять городов. В их числе были и населенные пункты Южноукраинск в Николаевской области и Южное в Одесской области. Изначально им собирались присвоить наименования Гард и Порт-Анненталь соответственно, но впоследствии планы поменялись.

Также в материале отмечалось, что парламентарии хотят дать другие названия городам Первомайск в Николаевской области и Павлоград в Днепропетровской области. Для первого выбрали наименования Орлик или Богополь, а для второго — Матвеев.

Пятым населенным пунктом в списке оказался город Синельниково, расположенный в Днепропетровской области. Его рекомендовали переименовать в Роднополье.

Ранее в шведском парламенте призвали изменить способ написания слова «Киев».

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