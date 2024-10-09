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В Тульской области собака напала на ребенка со спины, пока тот играл на детской площадке

В Тульской области собака напала на маленького ребенка на детской площадке

В Тульской области собака напала на ребенка, который вышел на прогулку на детскую площадку. Об этом сообщает Myslo.ru.

Инцидент произошел в поселке Рассвет. На кадрах с места инцидента заметно, как маленький ребенок гуляет рядом с аттракционами. В какой-то момент к нему со спины приближается крупное животное и нападает.

В момент произошедшего рядом был мужчина, который быстро схватил собаку и ударил об асфальт. После этого животное напало на самого россиянина, но он смог усмирить собаку. К плачущему ребенку тем временем подбежали женщины.

В результате пса поймали. На данный момент неизвестно, пострадал ли ребенок. Известно, что собака была бездомной. Что с ней будет дальше, неизвестно.

До этого в Якутии на девочку напала стая собак. После этого ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказали ей всю необходимую помощь, но спасти пациентку не удалось.

Ранее в Кемеровской области заметили, как мужчина тащит собаку на цепи за грузовиком.

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