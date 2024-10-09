Полиция в Армении усилила охрану генпрокуратуры перед акцией протеста

Полиция в Ереване усилила охрану здания генеральной прокуратуры Армении перед акцией протеста с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце прошлой недели лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников собраться 9 октября у здания генпрокуратуры, чтобы передать документы для возбуждения уголовных дел.

В конце весны и летом текущего года в столице Армении прошел ряд демонстраций. Участники выступали за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что власти страны не обсуждают возможность проведения досрочных выборов на фоне акций протеста оппозиции.

Также Галстанян в ходе митинга в центре Еревана призывал парламент страны инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства.

Ранее лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией.