Угрожавший отрезать язык учительнице из Челябинска мужчина пойдет под суд

Дело жителя Челябинска, который угрожал учителю своих детей, направлено в суд. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчину обвиняют в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет», – сообщается в публикации.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в Челябинске. По данным источников, мужчина ворвался в кабинет во время урока и стал оскорблять учительницу математики, которая якобы запрещала его ребенку говорить на «их» языке и требовала перейти на русский. Он заявил, что может отрезать россиянке язык. После этого женщине стало плохо, ей понадобилась помощь медиков.

В беседе с журналистами родственник подозреваемого заявил, что учительница «сама виновата» и превысила полномочия своим требованием общаться на русском языке.

Ранее в ХМАО студент напал на преподавателя с ножом из-за плохих оценок.