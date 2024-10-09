«Мама красавица, дети опрятные»: соседи — о семье, где девочка призналась в убийстве сестер

Семья из Тольятти, где 13-летняя девочка призналась в убийстве своих младших сестер, выглядела дружной, а дети ладили между собой. Об этом «Газете.Ru» рассказала их соседка Елена.

«Никакой агрессии я не видела. Обычная среднестатистическая семья, не алкаши, не наркоманы. На людях не ругались, более того, сожитель матери очень часто оставляет послания на асфальте. То «С днем рождения, любимая», то «С добрым утром». С виду очень даже дружная семья, дети ладили между собой. [13-летняя девочка] на первый взгляд спокойный ребенок. Очень часто Юрий гулял в парке со всеми детьми», — сказала она.

Другая жительница Тольятти Мария также рассказала «Газете.Ru», что на людях семья выглядела очень дружной. По ее словам, дети всегда были опрятно одеты, а их мать хорошо выглядела.

«Для меня это шок. Я никогда не видела, чтобы они ругались на людях, хорошая благополучная семья. Они вместе стояли, вместе ходили. Я еще удивлялась, что очень дружны. Я еще думала, [мать] такая красавица, такая молодец, и дети всегда рядом. Все дети такие опрятные, хорошо одеты. Она сама всегда накрашенная, всегда [хорошо] одетая. Не видела, чтобы она в каком-то балахоне выходила. Не скажешь, что ей так много лет, и что у нее столько много детей. Просто красотка, и видно, что добрая, она всегда улыбалась», — отметила она.

Мария уточнила, что после инцидента отец убитых детей метался, его трясло.

«Он выбежал из подъезда. Я подумала, наркоман при ломке. Его всего трясло, он рычал, побежал к магазину, потом обратно, просто метался. По телефону кричал: «Я не знаю, что произошло», — заключила она.

Накануне, 8 октября, в квартире дома на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли тела девочек двух и пяти лет с множественными ножевыми ранениями шеи и органов, их не спасли. В произошедшем подозревают 13-летнюю сестру. По версии следствия, школьница несколько раз ударила ножом маленьких сестер.

Всего в семье было пятеро детей от разных отцов: девочки 18, 13 и 10 лет — от одного, дети двух и пяти лет — от нового мужчины матери.

В день инцидента родители оставили 13-летнюю девочку с двумя младшими сестрами. Родители в это время были в полиции, мать написала на сожителя заявление о незаконном проникновении в дом, но позже пара помирилась.

Задержать 13-летнюю подозреваемую не могут — она еще не достигла минимально разрешенного для подобных мероприятий возраста. Как писал Telegram-канал Baza, ее направили на экспертизу в психоневрологический диспансер.

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