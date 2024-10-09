Дачникам рассказали, какие работы нужно провести на участке в октябре

В октябре на даче важно сделать рабочий раствор из препаратов, содержащих хищные нематоды, чтобы бороться с почвенными вредителями зимой. Об этом рассказала садовод Марина Рыкалина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, к таким препаратам относятся метаризиум и боверия. Кроме того, она рекомендует вносить в почву натуральные микробиологические препараты с фунгицидными свойствами, чтобы обеззаразить ее. Осенью стоит также убрать с участка мусор, корнеплоды и опавшие плоды, чтобы не привлекать грызунов.

«Очень важно, подготовить штамбы деревьев к зиме, чтобы они весной не потрескались, их нужно будет покрасить акриловой краской. Она дольше всего держится. Это делается именно осенью, когда перестанут лить дожди», — добавила Рыкалина.

Специалист также посоветовала провести влагозарядковый полив деревьев, чтобы они не были замерзшими перед зимним сезоном.

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев до этого рассказал «Газете.Ru», что зимой, когда хозяева в городе, дачный дом и пристройки становятся уязвимыми для злоумышленников. В связи с этим перед отъездом он посоветовал тщательно проверять окна на нижнем и верхнем этажах, а также убедиться в том, что люки и межкомнатные двери плотно закрыты.

Ранее селекционер раскрыл, что лучше сажать на даче — гибриды или сорта овощных культур.