В Петербурге нашли жительницу Новосибирска, похитившую у фирмы 9 млн рублей

Полицейские Петербурга задержали россиянку, которая находилась в федеральном розыске за мошенничество. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Уроженку Новосибирска обнаружили у дома на Невском проспекте. По версии правоохранителей, находясь в другом городе, в период с 3 октября по 26 октября минувшего года она занимала пост руководителя одной из коммерческих фирм.

«Под предлогом заключения договора на возмездное оказание услуг, похитила 9 210 735 рублей, принадлежавшие другой юридической фирме», – сообщается в публикации.

В действиях женщины усмотрели признаки мошенничества. В Петербурге она жила без регистрации.

Россиянку доставили в полицию. На данный момент с ней проводятся все необходимые мероприятия.

До этого в Москве мошенники похитили у пенсионера 8,7 млн рублей. Деньги он передавал через курьера, которого вскоре нашли. Выяснилось, что россиянин оставил себе около 30 тыс. рублей, остальное перевел на электронный кошелек кураторам.

Ранее в Москве арестовали адвоката по делу об афере.